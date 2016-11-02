Бывшая жена Сечина хочет возглавить Федерацию конного спорта России

Бывшая жена главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марина стала вторым кандидатом в президенты Федерации конного спорта России (ФКСР). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации, Сечина обещает вывести конный спорт в России на новый уровень. «У меня есть все необходимые знания, опыт и возможности, чтобы обеспечить достойное развитие конного спорта в нашей стране», - заявила она.

Также на пост президента ФКСР претендует вице-президент федерации Владимир Белецкий. Нынешний руководитель федерации Сергей Маслов в выборах участвовать не будет, он арестован по делу о хищении более 1 млрд руб.

Отчетно-выборная конференция ФКСР состоится 10 декабря.

Сечина руководит крупным промышленным холдингом, в который входят строительные, энергетические и сельскохозяйственные предприятия, напоминает ТАСС.