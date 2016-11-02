Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ноября 2016 года

Политика

Опросы показывают, что президентская гонка Хиллари Клинтон и Дональда Трампа становится более напряженной. Это заставляет их корректировать тактику за неделю до одних из самых непредсказуемых выборов в современной истории читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывший сотрудник ЦРУ Эван Макмаллин может повлиять на результат президентских выборов в США. Макмаллин включился в президентскую гонку в августе как независимый кандидат, так как ему не нравятся оба главных кандидата в президенты, особенно Дональд Трамп. Макмаллин – мормон, поэтому может отобрать у них в Юте важные голоса читать на FT.com

Россия объявила, что в пятницу будет сделана гуманитарная пауза в бомбардировках Алеппо, чтобы жители и оппозиционеры смогли покинуть город читать на WSJ.com

Депутаты Верховной рады Украины были вынуждены отказаться от повышения зарплат, чтобы поумерить недовольство населения после того, как из их деклараций выяснилось, что им принадлежат активы на сотни миллионов долларов читать на FT.com

Точка зрения

Российские диссиденты выбирают пассивное сопротивление. Они отворачиваются от правды российского общества, чтобы преследовать личные цели. В интересах правительства, чтобы эта оппозиция оставалась пассивной, пишет редактор FT Джон Ллойд читать на FT.com

Экономика

Председатель ФРС США Джанет Йеллен в октябре заинтриговала некоторых инвесторов, заявив о возможной пользе перехода к «экономике высокого давления». Но в отличие от центробанков Великобритании и Японии ФРС не хочет позволить инфляции превысить целевое значение в 2%. Ожидается, что ФРС в среду не станет повышать процентные ставки читать на WSJ.com читать на FT.com

Используемые ЕЦБ меры денежного стимулирования больше неуместны и угрожают будущему еврозоны, предупредили влиятельные немецкие экономисты. Поэтому они призвали положить конец мягкой денежной политике ЕЦБ читать на FT.com

Индустрия

Чистая прибыль Moeller-Maersk в III квартале снизилась на 43% до $429 млн на фоне низких тарифов на морские грузоперевозки и цен на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Изучение куска крыла пропавшего самолета Malaysia Airlines позволяет предположить, что самолет перед крушением был в крутом пике и не находился под контролем пилота читать на WSJ.com

Автомобили

Volvo Cars надеется, что новая люксовая модель S90, произведенная в Китае, позволит ей опередить немецких конкурентов на крупнейшем в мире авторынке. Для большего комфорта пассажиров в модели S90 Excellence переднее пассажирское сиденье заменено различными удобствами читать на WSJ.com

Если Tesla Motors объединится с другой компанией Илона Маска – SolarCity, ее баланс увеличится более чем на $500 млн в течение трех лет, заявил автопроизводитель читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду продолжила дешеветь из-за опасений инвесторов, что ее запасы в США растут. Данные о запасах будут опубликованы позже читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell и BP во вторник предупредили инвесторов, что им не следует ждать сильного восстановления цен на нефть в 2017 г. читать на FT.com

Работа ключевой на восточном побережье США системы трубопроводов, передающих бензин и другое топливо, на этой неделе была приостановлена уже второй раз за два месяца. Это произошло по причине взрыва и пожара. Из-за этого фьючерсы на бензин в США во время торгов во вторник подорожали на 15%, но по итогам сессии рост цен составил 4,6% читать на WSJ.com

Финансы

Мировые фондовые индексы и курс доллара во время торгов в среду снизились на фоне роста неопределенности относительно итога президентских выборов в США читать на WSJ.com читать на FT.com

В США на долю банков пришлось менее 50% ипотечных кредитов, выданных в III квартале. Их место занимают другие кредиторы, которые больше готовы рисковать читать на WSJ.com

Октябрь стал удачным месяцем для многих хедж-фондов благодаря росту доходности гособлигаций читать на WSJ.com

Снижение цен на облигации в октябре и признаки ускорения инфляции способствовали рекордному оттоку инвестиций из некоторых популярных биржевых фондов (ETF). Так, за один день инвесторы вывели из фонда BlackRock почти $1 млрд читать на WSJ.com

В США банки заработали в этом году уже более $60 млрд комиссионных за консультацию компаний на фоне всплеска слияний и поглощений читать на FT.com

Центробанки разных стран, в том числе Великобритании, изучают применяемую в биткоинах технологию блочных цепей, чтобы создать собственные цифровые валюты читать на FT.com

Технологии

Много лет власти США предупреждали об угрозе масштабных кибератак, способных, например, вывести из строя электросети. Но попытки хакеров, предположительно связанных с Кремлем, повлиять на президентские выборы свидетельствуют, что больший риск могут представлять такие старые трюки, как фишинг читать на WSJ.com

Хакеры, предположительно атаковавшие Национальный комитет демократической партии США, использовали изъяны в операционной системе Windows и платформе Adobe Flash, заявила во вторник Microsoft. Также корпорация раскритиковала Google, которая сообщила об этой проблеме в понедельник, когда она еще не была решена читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook создала оптический транспондер Voyager для высокоскоростной передачи данных. Facebook планирует поделиться им с другими компаниями, чтобы они написали программное обеспечение для него и продавали его читать на WSJ.com

Проложенные по морскому дну кабели, о которых писал еще Жюль Верн, сейчас необходимы как никогда. По ним в мире передается больше данных, чем с помощью спутников читать на FT.com

Медиабизнес

Thomson Reuters объявила, что сократит около 2000 сотрудников, а также спишет до $250 млн в этом квартале в связи с реорганизацией бизнеса читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Valeant ведет переговоры с японской Takeda о продаже ей примерно за $10 млрд своего подразделения Salix, выпускающего лекарства для желудка читать на WSJ.com читать на FT.com

Возможная сделка Valeant и Takeda свидетельствует о намерении японской компании расширить бизнес за границей читать на WSJ.com

Хотя акции Alibaba и подорожали на 77% по сравнению с минимумом в сентябре 2015 г., но многие инвесторы открывают по ним короткие позиции, опасаясь ухудшения ее финансовых результатов читать на WSJ.com

Людям, которые не успели купить какой-либо товар со скидкой во время распродажи Black Friday в прошлом году, не стоит волноваться. Дело в том, что такие ритейлеры, как Target и Walmart, делают аналогичные предложения во время Black Friday из года в год. Отчасти это связано с тем, что они не хотят рисковать в этот важный для них день читать на WSJ.com

Недвижимость

Победа Дональда Трампа на президентских выборах может негативно отразиться на отношениях США с Мексикой. Поэтому на фоне приближения выборов в мексиканских городах, находящихся у американской границы, резко снизился спрос на аренду складов и заводов читать на WSJ.com

Инвесткомпания из Абу-Даби смогла приобрести бывшую штаб-квартиру Скотланд-Ярда с большой скидкой благодаря Brexit. Abu Dhabi Financial Group заключила сделку на 370 млн фунтов еще два года назад, но 90% суммы выплатила только сейчас. За это время курс фунта к дирхаму ОАЭ снизился почти на 23% читать на WSJ.com

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