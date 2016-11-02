Минтранс: «Платон» не повлиял на цены, пониженный тариф будет отменен

Пониженный тариф по системе «Платон» за год работы не оказал существенного влияния на цены перевозимых товаров, считает Минтранс.

«Итоги первого года работы системы "Платон" подтвердили расчеты экспертов о том, что она не оказывает существенного влияния на цены доставляемых на "12-тонниках" товаров, так как при включении в тариф на перевозку платы за ущерб дорогам изменение их стоимости возможно лишь на доли процента. При этом необходимо учитывать, что транспортная составляющая в цене доставляемых товаров - от 5 до 10%», - отметили в министерстве.

Как сообщили в Минтрансе, министерство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий поэтапный возврат к тарифу «Платон» до 3,73 руб. за 1 км. Налог для большегрузов весом более 12 т (налог по системе «Платон») действует с 15 ноября 2015 г. Изначально тариф планировался на уровне 3,73 руб. за километр, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков он был снижен до 1,53 руб. Предполагалось, что с 1 марта 2016 г. тариф возрастет до 3,06 руб. за 1 км, но и от этого повышения было решено отказаться до осени 2016 г., после чего вернуться к обсуждению тарифного вопроса.

«Возврат к изначальному тарифу необходим для реализации запланированной программы развития дорожной сети. Это позволит расширить список регионов, которые получат деньги на ремонт и строительство дорог, а также мостов и путепроводов», - говорят в Минтрансе.

По оценке министерства, система «Платон» позволяет перейти к справедливому принципу, когда оплачивают содержание дорог не все граждане страны, а непосредственные пользователи автотрасс. «В перспективе точные статистические данные, получаемые государством с помощью системы "Платон", помогут стране эффективно и целенаправленно выделять средства на развитие, расширение и дополнительный ремонт самых загруженных трасс. Система дала стимул для развития эффективности работы перевозчиков и грузоотправителей, которые стали более эффективно прорабатывать логистику», - говорится в сообщении.

Регистрацию в системе «Платон» прошли более 262 000 российских и иностранных перевозчиков, в общем парке которых свыше 766 000 большегрузов, 87% из которых оборудованы бортовыми устройствами.