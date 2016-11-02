«Роснефть» подготовила соглашение о продаже 20% «Верхнечонскнефтегаза» китайцам

«Роснефть» и Beijing Enterprises Group Company Limited планируют подписать соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе, включая приобретение китайской компанией 20% в «Верхнечонскнефтегазе» (ВЧНГ).

Документ готовится к подписанию в рамках 21-й встречи глав правительств России и Китая 7 ноября в Санкт-Петербурге, сообщил источник в аппарате правительства России. «Согласование документа находится на завершающей стадии», - отметил источник.

Ранее в Пекине компании подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ВЧНГ и ином сотрудничестве в нефтяной и газовой отрасли.

ПАО «Верхнечонскнефтегаз» принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, относящегося к участкам недр федерального значения (извлекаемые запасы по категории C1+C2 - 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа). ВЧНГ утвержден в качестве оператора по геологическому изучению 10 лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области, в том числе Верхнеичерского, на котором недавно доказано открытие месторождения с запасами 61 млн т н. э. По итогам 2015 г. добыча ВЧНГ составила более 8,6 млн т нефти.