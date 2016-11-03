Россия может разорвать авиасообщение с Таджикистаном – «Коммерсантъ»

Авиасообщение с Таджикистаном Россия может в одностороннем порядке 8 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и Минтрансе. Этот шаг Москва готова предпринять в ответ на отказ Душанбе согласовывать полеты российских авиакомпаний из нового аэропорта Жуковский. В Минтрансе подчеркивают, что основные пассажиры на этих маршрутах — «таджикские трудовые мигранты, обеспечивающие за счет РФ до 48% ВВП Таджикистана».

В Душанбе считают, что Жуковский относится к московскому авиационному узлу, и дополнительное назначение авиакомпаний на маршруты в Душанбе и Худжанд приведет к одностороннему увеличению на этих рейсах российских перевозчиков.

В пресс-службе Минтранса уточняют, что к Москве относятся международные аэропорты федерального значения Внуково, Домодедово, Шереметьево, а Жуковский правительство отнесло к Раменскому. В министерстве указывают на «прямое нарушение» Таджикистаном межправсоглашения о воздушном сообщении. Если Душабне не согласует допуск новых рейсов, Москва приостановит авиасообщение, чтобы «не допустить ущемление прав» российских авиакомпаний.

Сейчас на линии Москва-Душанбе работают только таджикские авиакомпании - Somon Air и Tajik Air. Стоимость перелета по этому маршруту выросла на 32% по сравнению с 2015 г. Российские авиакомпании – S7 и «Уральские авиалинии» – из Москвы летают только в другие города Таджикистана – Куляб и Худжанд.