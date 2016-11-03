Air France-KLM создаст французскую «дочку» для дальних перелетов

Группа Air France-KLM Group создаст параллельное Air France французское подразделение для дальних перелетов, сообщает Bloomberg. Об этом объявил гендиректор группы Жан-Марк Жанайяк. По его словам, создание новой «дочки» должно помочь группе сделать дальние рейсы прибыльными, составить конкуренцию на этих направлениях арабским авиакомпаниям, а также упростить управление ближними перевозками. Новая компания не будет лоукостером, добавил Жанайяк. К 2020 г. у подразделения должно быть 10 самолетов, а число дальних рейсов должно увеличиться на 30% за счет новых маршрутов. В новую компанию будут принимать пилотов, пожелавших перейти туда из Air France, условия еще не обговорены с профсоюзами, которые пока противились реструктуризации французской части бизнеса группы.

Гендиректором Air France 2 ноября был назначен бывший исполнительный вице-президент по инжинирингу и техническому обслуживанию группы Air France-KLM Фрэнк Тернер, его предшественник Фредерик Гаже покинет этот пост и пост председателя совета директоров Air France и станет финансовым директором Air France-KLM. Занимавший последний пост Пьер-Франсуа Риолаччи уйдет в отставку.