Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 ноября 2016 года

Политика

Россия возобновляет продажи продвинутого вооружения Китаю. Это свидетельствует о том, что экономическая и геополитическая ситуации заставляют Москву позабыть прежние опасения о копировании Китаем ее технологий читать на FT.com

В Великобритании суд постановил, что правительство не может начать переговоры о выходе из ЕС без одобрения парламента. Это мешает планам премьер-министра Терезы Мэй читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Барак Обама раскритиковал Дональда Трампа в среду, попытавшись изобразить его расистом. Демократы стремятся заручиться поддержкой чернокожих избирателей на фоне сокращения отставания Трампа от Хиллари Клинтон читать на FT.com

Россия заявила, что повстанцы саботируют запланированную гуманитарную паузу в Алеппо читать на WSJ.com

Крупный план

Поможет ли возможное президентство Дональда Трампа его бизнес-империи? Сейчас ей грозят юридические и финансовые проблемы, а президентская кампания неоднозначно повлияла на бренд Trump читать на FT.com

Экономика

ФРС США в среду не стала повышать процентные ставки, но дала понять, что может сделать это уже в декабре читать на WSJ.com читать на FT.com

Банк Англии в четверг не стал менять процентные ставки, а также дал понять, что дальнейшее смягчение денежной политики теперь менее вероятно читать на WSJ.com

Хоть многие санкции в отношении Ирана и были сняты, но притока иностранных инвестиций в страну не наблюдается. Отчасти это связано с тем, что иностранным компаниям трудно работать в Иране читать на FT.com

Египет девальвировал курс национальной валюты к доллару на 32% в четверг и заявил, что перейдет к плавающему курсу. Это необходимо для получения от МВФ займа на $12 млрд и борьбы с черным валютным рынком. Также центробанк повысил ключевую процентную ставку на 3 процентных пункта до 14,75% читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Air France-KLM планирует создать новую бюджетную авиакомпанию для выполнения рейсов на средние и дальние расстояния. С помощью этого она хочет повысить конкурентоспособность, но такой шаг рискует вызвать новые забастовки ее профсоюзов читать на WSJ.com читать на FT.com

Производители самолетов надеются извлечь выгоду из спроса на китайском рынке. Тем более, что местные компании пока не могут конкурировать с ними. Об этом представители отрасли говорят на международном авиасалоне в Чжухае читать на FT.com

Автомобили

Ford начала распродажу автомобилей в США, приурочив ее к Black Friday, хотя обычно автопроизводители делают это в конце года. Компания пытается улучшить продажи после их снижения на 12% в октябре читать на WSJ.com

Производители автомобильных комплектующих, например китайская Fuyao Group, снова создают рабочие места в городах «Ржавого пояса» США. Правда, они предлагают не такие высокие зарплаты, как когда-то General Motors читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Западные нефтяники не спешат возвращаться в Иран. Отчасти это связано с тем, что Тегеран еще не предложил им более выгодные условия сотрудничества читать на FT.com

Более 60% трубопроводов для транспортировки топлива в США были построены до 1970 г. Их большой возраст вызывает беспокойство, потому что строить новые трубопроводы становится сложнее из-за сопротивления землевладельцев и защитников окружающей среды читать на WSJ.com

Точка зрения

Ожидается, что на этой неделе будет приватизировано 19,5% акций «Роснефти», а недавно компания приобрела «Башнефть». Эти сделки называют крупнейшими приватизациями страны за десятилетие, но обе они больше напоминают «инсайдерские» сделки, пишет Нил Бакли, редактор FT по Восточной Европе читать на FT.com

Финансы

Credit Suisse неожиданно получил прибыль в III квартале благодаря сокращению расходов. Но это не впечатлило инвесторов: котировки его акций снизились читать на WSJ.com читать на FT.com

Результаты Societe Generale в III квартале превзошли ожидания аналитиков благодаря росту выручки от инвестбанковских и международных операций читать на FT.com

Швейцария надеется стать европейским центром финансово-технологических стартапов. Для этого она будет предлагать им специальные лицензии, которые освободят их от некоторых требований, предъявляемых к банкам читать на FT.com

Технологии

Прибыль Facebook в III квартале выросла примерно в три раза до $2,38 млрд. Однако ее акции подешевели более чем на 8% после окончания торговой сессии в среду из-за предупреждения о замедлении роста выручки в 2017 г. Это произойдет из-за того, что компания достигнет собственного ограничения на показ рекламы в своей социальной сети читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook ограничит показ рекламы, чтобы не раздражать пользователей. Но этот шаг лишит ее главного источника роста выручки, поэтому Facebook нужно найти другие способы ее увеличить читать на FT.com

Ожидается, что Google возразит на антимонопольные обвинения Еврокомиссии в ближайшую неделю читать на FT.com

SpaceX Илона Маска может лишиться заказа Inmarsat о доставке спутника на орбиту, хотя европейская компания выразила уверенность в ее способности возобновить полеты в этом году. В сентябре одна из ракет SpaceX взорвалась на космодроме во Флориде читать на WSJ.com

Uber хочет сделать свои сервисы по вызову водителей и доставке еды более персонализированными и предугадывать пожелания пользователей. Но для этого приложениям понадобится доступ к календарям пользователей и данным о местонахождении их друзей читать на FT.com

Медиабизнес

Gawker Media договорилась заплатить $31 млн бывшему рестлеру Халку Хогану, чтобы прекратить судебную тяжбу за публикацию интимного видео с его участием. Летом компания вынуждена была подать заявление о банкротстве после того, как суд постановил, чтобы она выплатила Хогану $140 млн компенсации читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Прибыль Adidas в III квартале превзошла прогнозы благодаря высокому росту продаж. Всего несколько недель назад компанию возглавил новый гендиректор Каспер Рорштед читать на WSJ.com читать на FT.com

Котировки акций Fitbit опустились на 31% во время торгов после окончания основной сессии в среду из-за разочаровывающего прогноза производителя фитнес-трекеров на важный IV квартал читать на FT.com

Valeant рассматривает продажу подразделения Bausch & Lomb, занимающегося глазной хирургией, чтобы уменьшить долг. Оно может стоить около $2,5 млрд читать на WSJ.com

Онлайн-продажи потребительских товаров в Китае росли примерно на 78,4% в год в последние пять лет, выявило исследование OC&C Strategy Consultants. Это в семь раз быстрее, чем в США читать на FT.com

Недвижимость

Германия стала лидером Европы по размеру привлеченных инвестиций в недвижимость в III квартале, обойдя Великобританию. Это произошло после референдума о Brexit и впервые за четыре года читать на FT.com

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