«Роснано» увеличила убыток

Чистый убыток АО «Роснано» по итогам 9 месяцев 2016 г. составил 12,3 млрд руб., что в 5 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании.

В «Роснано» напомнили, что компания будет оставаться планово-убыточной до 2017 г. Отрицательные курсовые разницы принесли компании 2,3 млрд руб. убытка, поскольку в инвестиционном портфеле компании имеются инвестиции и финансовые средства в иностранной валюте. За аналогичный период 2015 г. данный фактор оказал положительный эффект в размере 1,9 млрд руб.

Выручка компании за отчетный период выросла на 35,4% до 6,5 млрд руб. с 4,8 млрд руб. годом ранее. На рост оказали влияние поступления от выходов из проектов. Кроме того, за отчетный период «Роснано» продала доли в компаниях «Никомаг» и «Уралпластик».

Основным источником выручки "Роснано" являются доходы, полученные от превышения цены выхода компании над ценой входа в капитал проектных компаний, получаемые при выходе из проектных компаний, проценты, полученные по выданным проектным компаниям займам, дивиденды.

Корпорация указывает, что основной объем выходов из портфельных компаний будет приходиться на 2017-2019 гг., тогда «Роснано» ожидает получения основной части прибыли.

Согласно отчетности «Роснано», процентные доходы компании сократились вдвое - до 2,5 млрд руб. На данный показатель оказал влияние негативный тренд уменьшения рыночных ставок рублевого размещения: средневзвешенная годовая ставка за 2015 г. составила 16,18% годовых, а за 9 месяцев 2016 г. - 11,5%. При этом процентные расходы выросли на 4,5% до 11,6 млрд руб. Управленческие расходы за 9 месяцев составили 4,5 млрд руб., что на 18,4% больше, чем годом ранее.

Вложения «Роснано» в уставные капиталы других организаций на конец сентября выросли на 4,5% до 99,6 млрд руб. с 95,3 млрд руб. на конец декабря 2015 г.