Аэропорт «Домодедово» разместил евробонды на $350 млн

Подконтрольная «Домодедово» DME Airport Designated Activity Company размещает 5-летние евробонды на $350 млн под 5,875%, сообщается на сайте компании. В институциональную базу инвесторов вошли крупнейшие банки и инвестиционные фонды из России, Швейцарии, Великобритании, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Листинг еврооблигаций пройдет на Ирландской фондовой бирже.

Организаторы размещения: ING Bank N.V., Societe Generale Corporate & Investment Banking, UBS Limited.

«Несмотря на ухудшившиеся условия на финансовых рынках выпуск привлёк сильный спрос со стороны иностранных инвесторов. Окончательная книга заявок была сбалансирована между институциональными инвесторами, частными банками и российскими инвесторами. Успешный результат данного выпуска, который имеет меньший купон и больший размер, чем предыдущий дебютный выпуск в 2013 г., позволил компании расширить свою инвесторскую базу, а также даст возможность компании далее выстроить кривую доходности на международных рынках заёмного капитала», — приводятся в сообщении компании слова главы рынков заемного капитала UBS в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка Ранко Милича.

По словам директора по внешним связям и связям с инвесторам Московского аэропорта «Домодедово» Дениса Нуждина, рынок продемонстрировал интерес к бумагам компании и проявил доверие к бизнесу. «Спрос превысил предложение практически в три раза. Совместно с инвесторами мы пришли к достаточно комфортным условиям по цене и объему выпуска», - сказал Нуждин.

По итогам проведенного тендера по выкупу находящихся в обращении еврооблигаций с погашением в 2018 г. инвесторы также продемонстрировали доверие к эмитенту. Общая сумма принятых к обмену еврооблигаций с погашением в 2018 г. составила $78,6 млн. Пресс-служба аэропорта отмечает, что привлеченные средства будут направлены на выкуп обращающихся облигаций и на финансирование строительства нового сегмента пассажирского терминала Т2.