Swarovski закроет ювелирные бутики Cadenzza и перенесет их ассортимент в интернет-магазин

Австрийская компания Swarovski с 2017 г. будет постепенно закрывать магазины ювелирных украшений Cadenzza по всему миру и перенесет продажу их ассортимента в интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tiroler Tageszeitung. Оффлайн продукция Cadenzza будет доступна только в трех магазинах «Кристальные миры "Сваровски" в австрийских городах Ваттенс, Вена и Инсбрук.

Сеть мультибрендовых магазинов Cadenzza принадлежит концерну Swarovski Group. Она существует с 2013 г. и предлагает в разных странах широкий ассортимент ювелирных украшений и аксессуаров класса люкс от известных ювелиров и модельеров. Сейчас в Евросоюзе, на Ближнем Востоке и в Азии работают 35 магазинов этого бренда, 13 из них находятся в Австрии.