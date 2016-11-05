Киев решил расширить список продуктов для торговли с Донбассом

Украинское правительство совместно с другими госструктурами прорабатывает возможность расширения перечня продуктов питания, которыми можно торговать с Донбассом. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник министра Украины по делам неподконтрольных Киеву территорий Юрий Грымчак.

«Предлагается… расширить перечень товаров, которыми можно будет торговать с этими территориями. В первую очередь это продукты питания», - пояснил он. Таким образом власть собирается «реинтегрировать эти территории в правовое поле Украины».

По его словам, в список будут включены только продукты, не имеющие двойного назначения, а также «продукция, которую невозможно использовать для осуществления незаконной деятельности».

Список предстоит одобрить профильным министерствам, Службе безопасности Украины, госпогранслужбе, таможне и другим структурам.