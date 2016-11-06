Анонс «Ведомостей» на 7 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
россияне оказались не готовы к закону о личном банкротстве;
новый президент США унаследует экономический подъем, длящийся почти семь лет;
Adidas потеряет 30 млн евро из-за Reebok.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в интервью, почему через пять-десять лет банки вымрут
и статью на полосе «Комментарии»: почему ФАС бесполезна в рентной экономике.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».