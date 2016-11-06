Анонс «Ведомостей» на 7 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне оказались не готовы к закону о личном банкротстве;

новый президент США унаследует экономический подъем, длящийся почти семь лет;

Adidas потеряет 30 млн евро из-за Reebok.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал в интервью, почему через пять-десять лет банки вымрут

и статью на полосе «Комментарии»: почему ФАС бесполезна в рентной экономике.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».