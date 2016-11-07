«Норникель» сохраняет планы по вводу Быстринского проекта в 2017 году

«Норникель» сохраняет планы по вводу Быстринского проекта в 2017 г., сообщил старший вице-президент компании Андрей Бугров, выступая на втором заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей.

Capex проекта составляет $1,6 млрд, уточнил он.

В июле "Норникель" продал долю в Быстринском проекте китайскому фонду Highland Fund. В будущем китайские инвесторы могут выступить не только как акционеры, но и как индустриальные партнеры Быстринского, заключив off-take контракт на его продукцию.

При мощности обогатительной фабрики в 10 млн т Быстринский ГОК может производить 66 000 т медного концентрата, 3,1 млн т железорудного концентрата и 219 000 унций золота в концентрате. Срок эксплуатации месторождения – более 30 лет.