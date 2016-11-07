«Газпром» выделяет 23,5 млрд рублей в 2016 году на «Турецкий поток»

«Газпром» закладывает в 2016 г. 23,5 млрд руб. инвестиций в проект «Турецкий поток», сообщает «Прайм» со ссылкой на Bloomberg и меморандум нового выпуска еврооблигаций концерна.

Из того же меморандума следует, что в этом году расходы на строительство «Силы Сибири» сокращены до 76,2 млрд руб. с 92,1 млрд руб. В 2015 г. на проект было потрачено 19,3 млрд руб. при первоначально запланированных 31 млрд руб., напоминает «Интерфакс».

На докапитализацию Газпромбанка «Газпром» направил 85 млрд руб., сообщает также «Интерфакс».

Также компания сократила расходы на поддержание добычи своих самых старых месторождений с падающей добычей – Медвежье, Уренгойское, Ямбургское – до 15,6 млрд с 30,2 млрд руб., расходы на систему подземного хранения газа сокращены до 30 млрд с 83 млрд руб.

Из меморандума исчезло упоминание статьи «реконструкция и техперевооружение ГТС», на которую первоначально было направлено только 12 млн руб. (ранее эта цифра достигала 50 млрд руб.), сообщает «Интерфакс».