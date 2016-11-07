«Транснефть» увеличит экспорт нефти в 2016 году на 7–8 млн т

Объем экспорта нефти по системе «Транснефть» в 2016 г. вырастет на 7–8 млн т. Об этом в кулуарах конференции в Лондоне по презентации поставочного контракта на нефть Urals сообщил вице-президент компании Сергей Андронов.

«Будет, с учетом динамики снижения объемов переработки миллионов на 7–8, наверное, может вырасти», – сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе экспорта на 2016 г. Он уточнил, что речь идет о динамике по отношению к предыдущему году. В 2015 г. экспорт нефти по системе «Транснефти» увеличился на 7,4% по сравнению с показателем за 2014 г. и составил 229,6 млн т.

С января по октябрь 2016 г. добыча нефти в России выросла на 2,2% в годовом измерении до 454 млн т.