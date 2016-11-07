Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 ноября 2016 года

Политика

Директор ФБР Джеймс Коми заявил, что его ведомство не обнаружило новых доказательств для предъявления обвинений Хиллари Клинтон в расследовании об использовании ею личной электронной почты во время работы в правительстве читать на WSJ.com читать на FT.com

Незадолго до президентских выборов в США Дональду Трампу для победы необходимо выиграть в колеблющихся штатах и минимумом в одном штате, где избиратели отдают предпочтение демократам. Таким образом, его задача труднее, чем у Хиллари Клинтон читать на WSJ.com

В Гонконге в воскресенье произошли столкновения между полицией и протестующими против интерпретации Китаем закона, регулирующего автономию территории. В понедельник Пекин запретил работать в законодательном собрании территории двум депутатам, призывавшим к ее независимости от Китая читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Удовлетворенность жизнью у жителей бывших коммунистических стран Восточной Европы наконец достигла того же уровня, что и у обладающих аналогичным доходом жителей Западной Европы, выявило исследование Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев обсудил это в интервью FT читать на FT.com

В Китае сменится министр финансов. Неожиданная отставка Лоу Цзивэя, одного из главных сторонников реформ в стране, происходит на фоне опасений аналитиков по поводу замедления китайской экономики читать на FT.com

Даже после президентских выборов в США сохранится политическая неопределенность, которая может навредить экономике. Но исторически сложилось так, что она достигает пика ко дню голосования, а затем, вероятно, снизится читать на WSJ.com

Прибыль крупнейших компаний США в III квартале растет после четырех неудачных кварталов. Но руководители некоторых компаний уже высказывают беспокойство относительно перспектив в 2017 г. читать на WSJ.com

Индустрия

Крупный добытчик алмазов De Beers сталкивается с новой угрозой – увеличением продаж созданных в лабораториях синтетических алмазов, которые трудно отличить от натуральных читать на WSJ.com

Бюджетный авиаперевозчик Ryanair отчитался о росте выручки и прибыли в III квартале и улучшил долгосрочный прогноз роста числа пассажиров несмотря на связанную с Brexit неопределенность читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

У Volkswagen появляются новые проблемы из-за «дизельгейта». В Калифорнии регуляторы недавно обнаружили, что программное обеспечение для занижения уровня вредных выбросов было установлено на некоторых моделях Audi. Кроме того, под следствием в Германии теперь находится и председатель наблюдательного совета Volkswagen Ханс Дитер Пётш. Он был финансовым директором, когда разразился скандал читать на WSJ.com читать на FT.com

Aston Martin стремится снова стать прибыльной. Одним из шагов для достижения этой цели будет производство ее первого кроссовера на новом заводе в Уэльсе читать на FT.com

У электроэнергетических компаний есть очевидные причины поддерживать распространение электромобилей, но они долгое время медлили с переходом на их использование. Сейчас похоже, что ситуация начинает меняться читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Страны ОПЕК рискуют сделать подарок производителям сланцевой нефти в США, сократив собственную добычу. Это осложняет переговоры картеля по этому поводу в ноябре читать на FT.com

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву в интервью FT предупредил энергетических гигантов, что те должны прекратить относиться к его стране как к «торговой колонии», если хотят иметь доступ к ее ресурсам. Для этого он призвал их инвестировать в нефтепереработку в Нигерии читать на FT.com

Финансы

HSBC получил чистый убыток в размере $204 млн в III квартале из-за крупных списаний. Но котировки акций банка выросли во время торгов в понедельник из-за надежд инвесторов на то, что он потратит больше, чем ожидалось, на выкуп акций читать на WSJ.com читать на FT.com

Пекин думает над тем, чтобы позволить западным инвестбанкам работать на территории материкового Китая без местных партнеров. Этот долгожданный шаг увеличил бы их доступ к китайскому рынку читать на WSJ.com

У нового гендиректора Pimco Эммануэля Романа есть план, как справиться с оттоком капитала из его фондов: снизить зависимость Pimco от торговли облигациями и больше заниматься альтернативными инвестициями читать на WSJ.com

Бонусы банкиров в США в этом году снизятся в среднем на 5-10% по сравнению с 2015 г., согласно консалтинговой компании Johnson Associates. С 2009 г. они уменьшились уже более чем на 30% читать на WSJ.com

Трейдинговая выручка девяти крупнейших инвестбанков выросла в среднем на 19% в III квартале, по данным UBS. Причем у американских банков она выросла в среднем на 28% читать на WSJ.com

Под управлением биржевых фондов (ETF) теперь находятся активы более чем на $3,2 трлн по сравнению с $2,97 трлн у хедж-фондов. Это связано с недовольством инвесторов высокой комиссией и разочаровывающими результатами хедж-фондов читать на FT.com

Брюссель думает об изменении правил доступа иностранных финансовых организаций к рынку ЕС на фоне Brexit читать на FT.com

В анонимном письме сотрудника Wells Fargo руководству банка говорится, что в Аризоне руководители его местных отделений были причастны к скандальной практике открытия счетов без ведома клиентов читать на WSJ.com

Технологии

Oracle в понедельник может завершить сделку по покупке за $9,3 млрд NetSuite, занимающейся облачными технологиями. Против сделки выступал крупный акционер последней — инвесткомпания T. Rowe Price читать на WSJ.com читать на FT.com

Канадская Wilan подала иск против мобильного подразделения Sony в китайский суд за нарушение патента. В случае победы Wilan может добиться запрета продажи LTE-смартфонов Sony в Китае читать на FT.com

Женщины, работающие в технологическом секторе в Великобритании, зарабатывают в среднем на 9% меньше мужчин. Таким образом, в Великобритании эта разница больше, чем в других крупных западных технологических центрах, выявило исследование Hired читать на FT.com

Точка зрения

Чаты становятся необходимыми для многих компаний. Такие сервисы начинают предлагать корпоративным клиентам и такие гиганты, как Facebook и Microsoft. Поэтому именно в этом сегменте будет наблюдаться высокая конкуренция среди разработчиков программного обеспечения для бизнеса, пишет технологический обозреватель WSJ Кристофер Мимс читать на WSJ.com

Медиабизнес

Аудитория CNN, Fox News и других ориентированных на политику медиа выросла в этом году благодаря президентским выборам в США. После голосования они ожидают неизбежного падения рейтингов, но в то же время надеются извлечь длительную выгоду из президентской гонки читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Alibaba планирует в этот раз сделать ежегодную распродажу в китайский День холостяка (11 ноября) более масштабной и провести ее не только в материковом Китае читать на FT.com

Кубик Рубика, одна из самых известных игрушек в мире, может частично лишиться защиты своего товарного знака в суде ЕС на этой неделе читать на FT.com

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