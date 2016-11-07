«Газпром» и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области стандартов

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о сотрудничестве в области совместного признания стандартов и результатов оценки соответствия, передает ТАСС. Руководители компаний Алексей Миллер и Сюй Вэньжун также поставили подписи под меморандумом о проведении исследования возможности сотрудничества в области газомоторного топлива.

Помимо этого «Газпром» подписал с Государственным банком развития Китая документ о взаимопонимании относительно предполагаемого финансирования.

Пакет документов подписан по итогам встречи глав правительств России и Китая в присутствии Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна.