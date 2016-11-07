«Роснефть» и Beijing Gas Group договорились о покупке китайской компанией 20% в ВЧНГ

«Роснефть» и Beijing Gas Group (входит в Beijing Enterprises Group Company Limited) подписали соглашение о сотрудничестве в газовом бизнесе, включая приобретение китайской компанией 20% в «Верхнечонскнефтегазе» (ВЧНГ).

ПАО «Верхнечонскнефтегаз» принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, относящегося к участкам недр федерального значения (извлекаемые запасы по категории C1 + C2 – 173 млн т нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа).

ВЧНГ утверждено в качестве оператора по геологическому изучению 10 лицензионных участков «Роснефти», расположенных в Иркутской области, в том числе Верхнеичерского, на котором недавно доказано открытие месторождения с запасами 61 млн т н. э.

По итогам 2015 г. добыча ВЧНГ составила более 8,6 млн т нефти.