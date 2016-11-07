Акционеры NetSuite одобрили сделку по слиянию с Oracle за $9,3 млрд
Акционеры американской NetSuite Inc., разрабатывающей ПО и предоставляющей услуги на основе «облачных» технологий, одобрили сделку по продаже компании Oracle Corp., мировому лидеру в сфере программного обеспечения для организаций, за $9,3 млрд.
Как говорится в сообщении NetSuite, за сделку проголосовали держатели 53% находящихся в свободном обращении бумаг компании. При этом отмечается, что 45% акций NetSuite принадлежат президенту Oracle Ларри Эллисону и его семье и эти бумаги не участвовали в голосовании.
Против сделки выступала инвестиционная компания T. Rowe Price Group - крупнейший независимый акционер NetSuite, владеющий долей около 18%.
По мнению представителей фирмы, предложенная цена была слишком низкой.
Тем не менее, другие держатели акций компании согласились на сделку.
Покупка NetSuite - одна из крупнейших сделок в истории Oracle, которая, как ожидается, укрепит ее позиции в сфере «облачных» технологий, где Oracle пытается догнать конкурентов.