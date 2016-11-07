Анонс «Ведомостей» на 8 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
выборы не принесут США политической определенности;
компании удерживают сотрудников с помощью слежки;
бонусы инвестбанкиров сокращаются второй год подряд.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»:
о планах зарабатывать торговлей в интернете $1 млрд к 2020 г.
рассказала в интервью гендиректор Mondelez Айрин Розенфельд
и статью на полосе «Комментарии»: россияне распорядились бы госбюджетом совсем не так, как Дума.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».