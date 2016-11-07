Анонс «Ведомостей» на 8 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

выборы не принесут США политической определенности;

компании удерживают сотрудников с помощью слежки;

бонусы инвестбанкиров сокращаются второй год подряд.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»:

о планах зарабатывать торговлей в интернете $1 млрд к 2020 г.

рассказала в интервью гендиректор Mondelez Айрин Розенфельд

и статью на полосе «Комментарии»: россияне распорядились бы госбюджетом совсем не так, как Дума.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».