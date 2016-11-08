Треть рынка ломбардов ушла в тень – «Коммерсантъ»

Около 30% ломбардов сейчас фактически работают как скупщики вещей, следует из опроса, проведенного порталом Zaim.com. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты анкетирования около 600 ломбардов, всего их на рынке несколько тысяч.

Председатель Ассоциации развития ломбардов Сергей Соковников отмечает, что в начале введения регулирования на этом рынке – в 2014 г. – доля теневых игроков составляла лишь 1–2%. В 2015 г. наметился рост желающих избежать дополнительной административной нагрузки. В начале 2016 г. их было уже 10–15%. Участники рынка отмечают, что 30% теневого сегмента – это не предел.

«При сильно возросших затратах, например на составление отчетности, регулятор еще и ограничил максимальную стоимость займа и ввел санкции – до 700 000 руб. за неисполнение предписаний регулятора, так что с каждым месяцем количество таких серых ломбардов увеличивается», – говорит Соковников. Уйти из-под надзора ЦБ можно за две недели и 10 000 руб.: всего-то перерегистрироваться и поменять вывеску, отмечает президент Лиги ломбардов Михаил Унксов. Тем более что ломбарды работают по общей системе налогообложения, а комиссионки – по упрощенной.

Уход от надзора позволяет неофициальным ломбардам сильно демпинговать. Комиссионки предлагают выкуп имущества с возможностью вернуть его себе по установленной цене. По сути, создается аналог кредитованию под залог вещей, чем занимаются ломбарды, но без дополнительного регулирования.