Партнером в тепличном бизнесе сына Абрамовича стала бывший финансист «Сибнефти»

Сын бизнесмена Романа Абрамовича Аркадий нашел партнера для своего аграрного бизнеса. Им стала Ирина Панченко – бывший финансист «Сибнефти» и Millhouse, а также совладелица продовольственной группы «Продо». Она получила 25% в компании «Гринхаус», которая планирует строительство тепличного комплекса стоимостью 6 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

На первом этапе «Гринхаус» построит до конца 2017 г. 24 га теплиц, инвестиции – 5,93 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель областной корпорации «Развитие» (куратор инвестпроекта), компания сможет производить не менее 19 300 т овощей в год. К 2020 г., по его словам, площади теплиц будут увеличены до 108 га, а производство овощей после выхода на проектную мощность составит 95 000 т. Исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков общую стоимость проекта оценивает в 20–25 млрд руб. При этом Глушков отмечает, что себестоимость овощей, производимых в Белгородской области, будет выше, чем если бы аналогичный проект реализовывался на юге, в связи с большими затратами на отопление и освещение. В итоге срок окупаемости проекта может превысить стандартные 7–8 лет, добавляет эксперт.

Это первый проект Абрамовича-младшего в сельском хозяйстве. Через фонд Ara Capital он уже владеет 39,62% акций Zoltav Resources, которая специализируется на поиске, разведке и добыче нефти и газа, говорится на сайте компании. Zoltav Resources владеет лицензией на Бортовой участок в Саратовской области и лицензией на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Колтогорском участке в Ханты-Мансийском автономном округе, отмечается там же.