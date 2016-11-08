Путин обязал правительство рассмотреть налог с зарубежных онлайн-ритейлеров до конца года

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 31 декабря рассмотреть вопрос о налоге на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлинах для поставок в Россию товаров через зарубежные онлайн-магазины. Поручение главы государства по итогам дискуссии на состоявшемся 18 октября съезде «Деловой России» опубликовано сегодня на сайте Кремля.

Как говорится в документе, к 31 декабря текущего года кабмин должен будет рассмотреть вопрос «о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих взимание налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин с зарубежных интернет-площадок и поставщиков при реализации российским физическим лицам товаров иностранного производства с использованием сети интернет».

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), ранее лоббировавшая снижение порога беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов, решила, что лучше не пошлина, а обязательство зарубежных онлайн-ритейлеров платить НДС в России. Это предложение содержалось уже в справке, которую АКИТ подготовила по поручению Путина после встречи с участниками форума «Интернет-экономика» в конце прошлого года. Ассоциация считает, что для иностранных интернет-ритейлеров надо сделать обязательной постановку на налоговый учет, если их выручка в последние три месяца превышает 2 млн руб.

По оценке АКИТ, покупки россиян в зарубежных онлайн-магазинах в 2015 г. составили 219,2 млрд руб., по оценке АКИТ. Рынок российской онлайн-торговли при этом – 760 млрд руб.