Улюкаев констатировал отсутствие доброй воли у Запада по вопросу санкций

Россия приветствовала бы отказ от взаимных ограничений, но западные партнеры не проявляют «доброй воли» по снятию санкций. Как передает ТАСС, это министр экономики Алексей Улюкаев заявил представителям итальянского бизнеса. «Что касается автомобилей, одежды и мебели - никаких ограничений на импорт здесь нет, - отметил он. - Ограничения существуют только на импорт сельхозпродукции и сельхозсырья. Наверное, они довольно существенные. Но это не наш выбор. Самое лучшее предложение было бы - взаимный отказ от этих ограничений. Мы приветствовали бы это, но, к сожалению, наши партнеры, в том числе европейские партнеры, здесь должной доброй воли не проявляют».