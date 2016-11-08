Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 ноября 2016 года

Политика

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хиллари Клинтон в понедельник предприняли последние перед голосованием попытки привлечь на свою сторону избирателей читать на WSJ.com читать на FT.com

В большинстве штатов США разрешено раннее голосование на президентских выборах, и предварительные данные позволяют делать предположения о шансах кандидатов на победу в некоторых штатах читать на FT.com

Кто бы ни стал следующим президентом США, ему (или ей) придется решать много внешнеполитических проблем, связанных с Россией, Китаем, Ближним Востоком, Северной Кореей, терроризмом, миграционным кризисом и неопределенностью в Европе читать на WSJ.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник подал в отставку с поста губернатора Одесской области, обвинив правительство Украины в коррупции читать на WSJ.com

Россия отрицает, что она якобы участвовала в заговоре с целью убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича читать на FT.com

Экономика

Белоруссия пытается найти баланс между тесными связями с Россией и необходимостью привлечь новые иностранные инвестиции на Западе читать на FT.com

Снижение курса юаня способствует новому оттоку капитала из Китая. Это угрожает стратегии Пекина, который хочет ослабить национальную валюту читать на WSJ.com

Инвесторы готовятся бороться с планами Мозамбика второй раз реструктурировать долг по облигациям на $726 млн (их эмиссией занимались Credit Suisse и ВТБ). Это может помешать стране получить финансовую помощь читать на WSJ.com читать на FT.com

Индустрия

Федеральная комиссия по мореходству США (FMC) не обнаружила доказательств ценового сговора между участниками недавно созданных судоходных альянсов и ожидает, что консолидация отрасли продолжится. Об этом в интервью WSJ рассказал председатель FMC Марио Кордеро читать на WSJ.com

ArcelorMittal получила прибыль в III квартале благодаря сокращению расходов. Но компания предупредила, что на результатах в нынешнем квартале могут негативно отразиться рост цен на коксующийся уголь и падение цен на сталь в США читать на WSJ.com

Автомобили

Власти ЕС и Германии пообещали следить за всем, что удастся выяснить регуляторам Калифорнии касательно «дизельгейта». Последние недавно обнаружили, что программное обеспечение для занижения уровня вредных выбросов могло использоваться на некоторых моделях Audi читать на WSJ.com

Tesla прекратит предоставлять новым владельцам своих электромобилей неограниченный доступ к бесплатным зарядным станциям. Это позволит компании привлечь средства для расширения сети станций и увеличения производства электромобилей читать на WSJ.com

Nissan планирует запустить в Париже пилотную программу совместного владения автомобилями в 2017 г. Nissan будет анализировать привычки потребителей, чтобы удачно подобрать владельцев общих автомобилей читать на FT.com

Чистая прибыль Toyota в последнем квартале сократилась на 36% примерно до $3,8 млрд из-за высокого курса иены и слабых продаж в США читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Иран подписал предварительное соглашение с консорциумом во главе с Total на $4,8 млрд о разработке гигантского газового месторождения Южный Парс. Это его первое крупное соглашение с иностранными компаниями в энергетике после отмены санкций. Также в сделке участвует китайская CNPC читать на FT.com читать на FT.com читать на WSJ.com

Чтобы обойти санкции США, Total будет использовать для инвестиций в Иран номинированные в евро запасы денежных средств читать на WSJ.com

Total демонстрирует устойчивость на фоне падения цен на нефть, в том числе намерениями инвестировать в Иран. Об этом в интервью FT рассказал ее гендиректор Патрик Пуянне читать на FT.com

ОПЕК заявила, что цены на нефть в следующие четыре года восстановятся не так сильно, как ожидалось. Также картель прогнозирует, что его доля на мировом рынке вырастет, а спрос на нефть может достигнуть пика в 2029 г., если цели парижского климатического соглашения будут полностью выполнены читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Ситуация на финансовых рынках во вторник утром спокойная, так как внимание инвесторов приковано к президентским выборам в США в этот день читать на WSJ.com читать на FT.com

Вне зависимости от результатов президентский выборов в США рынки на них отреагируют. Но история показывает, что первая реакция рынков не всегда оказывается верной и иногда ее лучше игнорировать читать на WSJ.com

Чистая прибыль французского банка Credit Agricole в III квартале выросла вдвое до 1,86 млрд евро благодаря продаже некоторых активов в ходе реструктуризации бизнеса и торговле облигациями читать на WSJ.com читать на FT.com

Доверие к межбанковской ставке Libor снизилось из-за скандалов с манипулированием ею. Но создать альтернативу ей непросто, отчасти из-за новых правил, регулирующих денежный рынок читать на WSJ.com

Политика и банки – это опасная смесь. Убедиться в этом, возможно, удастся в Италии в декабре, когда в стране пройдет референдум по поправкам к конституции. Он может помешать рекапитализации Banca Monte dei Paschi di Siena читать на WSJ.com

Технологии

Во вторник в штаб-квартире Samsung Electronics прошли обыски из-за политического скандала в Южной Корее. Компанию подозревают в том, что она перевела миллионы подруге президента страны читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung в попытке исправить репутацию после неудачи с Galaxy Note 7 уже думает над улучшением своего следующего флагманского смартфона Galaxy S8. На нем может появиться специальная кнопка для включения виртуального помощника, оснащенного искусственным интеллектом читать на WSJ.com

Берлин похвастался первыми успехами в переманивании технологических стартапов из Лондона. После Brexit перебазировались уже пять, еще 39, по утверждению городских властей, серьезно над этим думают читать на FT.com

В среду производитель полупроводников Infineon попытается побить рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Делать это будет робот, который оснащен сенсорами и микрокомпьютерами, используемыми в ее технологии для самоуправляемых автомобилей. Таким образом компания надеется продемонстрировать надежность своей технологии читать на FT.com

Несмотря на напряженную президентскую гонку в США в этом году, венчурные инвесторы и представители технологического сектора сохраняют спокойствие читать на WSJ.com

ФБР предупредило, что хакерские атаки, выполненные с помощью «интернета вещей», будут продолжаться. В октябре такой крупной атаке в США подвергся интернет-провайдер Dynamic Network Services читать на WSJ.com

Медиабизнес

CBS обратилась к инвестбанкам Moelis и Goldman Sachs за консультацией по поводу возможного слияния с Viacom. Обе медиакомпании контролирует 93-летний магнат Самнер Редстоун читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Прибыль Marks & Spencer сильно снизилась в первом полугодии. Поэтому ритейлер планирует закрыть магазины на 10 иностранных рынках и 60 магазинов одежды и товаров для дома в Великобритании читать на WSJ.com читать на FT.com

Nestle, Всемирный банк и ряд других организаций требуют, чтобы лоббистская организация International Tax and Investment Center, представляющая интересы табачных компаний, прекратила заявлять о связях с ними читать на FT.com

Менеджмент

WSJ написала заметку про бывшего аналитика Microsoft Брайана Траутмана, который, устав от стресса на работе, уволился и продал почти все имущество, чтобы купить яхту. Спустя восемь лет Траутман по-прежнему живет на яхте, плавает вокруг света и зарабатывает тем, что ведет про это видеоблог читать на WSJ.com

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