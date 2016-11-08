Лондонский суд отклонил иск «Татнефти» к украинским бизнесменам

Лондонский суд снял арест, наложенный на активы украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму $380 млн по иску компании «Татнефть», сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, суд удовлетворил просьбу Боголюбова и другого бизнесмена - Александра Ярославского и отклонил иск «Татнефти» ввиду отсутствия «реальных шансов на успех» дела.

«Татнефть» 23 марта 2016 г. подала иск к Боголюбову, Коломойскому, Ярославскому и Павлу Овчаренко в Высокий суд Лондона. В иске говорилось, что в 2009 г. украинские бизнесмены мошенническим путем присвоили средства, причитавшиеся «Татнефти» за нефть, поставленную на Кременчугский НПЗ (КНПЗ, АО «Укртатнафта»). «Татнефть» требовала возмещения ущерба в размере $334,1 млн и проценты. В апреле Лондонский суд арестовал зарубежные активы бизнесменов на сумму $380 млн.

«Укртатнафта» была создана в 1994 г. на базе Кременчугского НПЗ указами президентов Украины и Татарстана. У «Татнефти», связанных с ней структур и правительства Татарстана было 55,7% акций, 43,054% – у государственного «Нафтогаза Украины», 1,2% – у структуры группы «Приват» Коломойского. В 2007 г. со структур «Татнефти» по решению украинских судов списали 18,296% акций в пользу «Нафтогаза» (потом пакет достался структуре «Привата»). В 2014 г. международный арбитраж в Париже постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты, но Украина подала апелляцию.

Боголюбов и Коломойский – соучредители и совладельцы финансово-промышленной группы «Приват», которая контролирует, в частности, крупнейший частный банк Украины – Приватбанк.