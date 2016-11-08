Военные пенсионеры должны получить единовременную денежную выплату – Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законопроект о единовременной денежной выплате, чтобы эта мера поддержки коснулась всех категорий пенсионеров, в том числе и военных.

На совещании с членами Совета безопасности в Кремле Путин отметил, что обсуждал этот вопрос с председателем правительства: «Возможности такие у нас есть, в бюджете есть соответствующие ресурсы».

По словам Путина, «изначально мы говорили о том, что эта мера должна коснуться всех категорий пенсионеров, но из проекта закона выпали военные пенсионеры и приравненные к ним категории».

«Я понимаю, наверное, логику авторов этого законопроекта: 24 000 (руб.) - примерно средняя пенсия военных пенсионеров, 13 000 - в гражданском секторе. Тем не менее, мы говорили, что эта мера будет касаться всех категорий. Мы с вами дорожим тем, о чем мы говорим, и люди знают, что мы стремимся к выполнению по максимуму того, что обещаем», - подчеркнул он.

«Думаю, что это можно будет сделать оперативно, чтобы в начале года военные пенсионеры тоже получили эту единовременную выплату», - обратился президент к премьеру Дмитрию Медведеву.

1 ноября вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что единовременную выплату в 5000 руб. получит большинство российских пенсионеров, но пенсионная система военных имеет свои особенности: «Их средняя пенсия сегодня составляет 22 000 руб., и их система пенсионирования строится на иных принципах». В ее пресс-службе позже пояснили, что право на выплату 5000 руб. имеют пенсионеры, «которые получают страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению».