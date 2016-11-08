«Роснефть» в ноябре отказалась от поставок нефти «Башнефтью» в Венгрию

«Роснефть» в ноябре отказалась от поставок нефти «Башнефтью» в Венгрию в адрес компании Normeston и в настоящее время оценивает эффективность этого направления, сообщили Агентству нефтяной информации (АНИ) в пресс-службе «Роснефти».

«В целях повышения эффективности экспортных поставок ресурса "Башнефти" в ноябре "Роснефть" воспользовалась опционом покупателя и отказалась от поставок по договору с компанией Normeston, учитывая в том числе ремонтные работы на НПЗ венгерской нефтегазовой компании MOL», - сообщил представитель «Роснефти».

Собеседник агентства отметил, что данный опцион не предусматривает штрафные санкции для сторон.

"В настоящий момент "Роснефть" продолжает оценку эффективности распределения ресурсов и синергии для группы, в результате которой будет принято решение о дальнейших поставках в адрес Normeston", - добавил представитель нефтяной компании.

Контракт «Башнефти» и Normeston заканчивался в конце декабря 2016 г., он не предусматривает автоматическую пролонгацию. Объем поставок в рамках этой договоренности мог составить до 6 млн т в год.