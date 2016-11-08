Банк БРИКС может направить $1 млрд на строительство ВСМ Москва – Казань

Новый банк развития БРИКС может направить на финансирование строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань $1 млрд, сообщил в интервью ТАСС первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. По его словам, переговоры с банком БРИКС состоялись в октябре в рамках визита в Индию президента РЖД Олега Белозерова.

«Разговор идет о 60 млрд руб., то есть около миллиарда долларов. В совокупности можно добирать до $2 млрд, это очень приличные суммы. Важно также, что банк БРИКС сегодня предлагает мультивалютную корзину, то есть он может финансировать в долларах, рублях, юанях - и это тоже вопрос для обсуждения», - сказал Мишарин.

Он подчеркнул, что важным для банка БРИКС является участие в этом проекте банков развития стран, входящих в БРИКС. "То есть если мы подписываем соглашение, и принимает участие CDB - Банк развития Китая, то это устраивает сегодня банк БРИКС, и он готов к выделению средств уже в следующем году", - пояснил Мишарин.

Он добавил, что вариант финансирования ВСМ от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) "тоже рассматривается, но это следующий этап".

В целом доля заемных средств в стоимости строительства ВСМ Москва - Казань оценивается в 80%, сказал Мишарин. При этом он не исключил возможного изменения общей стоимости проекта, которая ранее оценивалась на уровне 1 трлн руб. в связи с инфляцией и изменением курса рубля.