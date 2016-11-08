Улюкаев не исключил продажу еще 10% «Роснефти» в 2017 году

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что в 2017 г. может быть продано еще 10% акций «Роснефти». По его словам, в плане приватизации на 2017-2019 гг. данная сделка не предусмотрена.

«Все что угодно возможно, но в плане приватизации на 2017-2019 гг. этого нет», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности продажи еще 10% акций «Роснефти».

Ранее сообщалось, что 19,5% «Роснефти» продадут ей же примерно за 711 млрд руб.