Продажа пакетов государства и «Транснефти» в НМТП может быть объединена – Улюкаев

Продажа пакетов государства и «Транснефти» в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) может быть объединена, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Да, вполне это возможно, почему бы и нет?» - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что при такой схеме логичным было бы предложить долю в НМТП стратегическому инвестору. Инвестиционный консультант сделки, по его словам, пока не отобран.

50,1% акций НМТП находится в собственности Novoport Holding Ltd., которым на паритетных условиях владеют «Транснефть» и «Сумма» Зиявудина Магомедова. Отдельно «Транснефти» через «дочку» принадлежит еще 10,5%, «Сумме» - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении ОАО «РЖД».