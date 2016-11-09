Россия и Дания увеличат паромный транзит в обход Польши

Проект доставки грузов из России в Европу в обход Польши обсудил замминистра транспорта Николай Асаул с руководством компании DFDS - крупного поставщика транспортных услуг по перевозке грузов паромами, сообщает Минтранс. «На встрече разрабатывался проект меморандума, по которому российские перевозчики смогут доставлять товары в обход Польши, исключая временные потери на дорогу по суше и необходимость в получении транзитных разрешений», - говорится в сообщении. Минтранс указывает на «нестабильную политику польских коллег по обмену разрешениями, не позволяющую российским перевозчикам комфортно работать».

Речь идет о проекте «кратного увеличения объемов» перевозок на существующих паромных линиях из России в Европу. С российской стороны в обсуждении участвовали гендиректор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных и руководитель филиала ассоциации АСМАП в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацюк. «Представители компании выразили готовность обеспечить паромную линию необходимым количеством грузовых паромов для удовлетворения спроса перевозчиков, работающих в Европе», - отмечают в Минтрансе.

Сроки реализации проекта не называются. Сейчас обсуждаются варианты морских торговых портов для его запуска и происходит выбор паромов.

В случае запуска расширенного паромного транзита в обход Польши Минтранс обещает перевозчикам экономию времени и топлива.