Акции «Магнита» обновили минимум с июля

Акции ритейлера «Магнит» утром в среду теряют в цене более 2% и обновляют минимум с июля после выхода слабого отчета за октябрь.

На Московской бирже акции «Магнита» подешевели к 11.12 мск до 9650 руб. (-2,1%) при объеме торгов более 383 млн руб.

Выручка «Магнита» в октябре 2016 г. увеличилась на 10,45% по сравнению с прошлогодним показателем (до 87,3 млрд руб.), при этом по сравнению с динамикой сентября (13,68%) рост продаж ритейлера в прошлом месяце замедлился.

За десять месяцев выручка «Магнита» выросла на 13,85% до 874 млрд руб.