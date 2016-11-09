Суд арестовал более 1,5 млрд рублей «Деловых линий»

В Санкт-Петербурге суд арестовал по ходатайству следствия средства ООО «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках, на общую сумму более 1,5 млрд руб., сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). Такое решение было принято в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени «Деловых линий», в нарушение налогового законодательства с октября 2011 г. по март 2014 г. включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 103 000 руб., а также о наличии в налоговых периодах 2011-2013 гг. расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере 2 867 239 000 руб. По данным следствия, такие действия повлекли неуплату ООО «Деловые линии» в бюджет налогов на общую сумму 1 89 551 000 руб.