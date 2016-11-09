Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 ноября 2016 года

Политика

Республиканец Дональд Трамп одержал неожиданную победу на президентских выборах в США, опередив кандидата от демократов Хиллари Клинтон читать на WSJ.com читать на FT.com

Республиканцы также сохранили контроль над обеими палатами конгресса. Таким образом, они теперь полностью контролируют власть читать на WSJ.com читать на FT.com

В России официальные лица приветствуют победу Трампа на выборах и надеются, что это даст возможность улучшить отношения с США читать на FT.com читать на FT.com читать на WSJ.com

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп делал громкие заявления относительно внешней политики, и союзников США теперь беспокоит, отражают ли они его реальные взгляды. Судить об этом позволит то, кого Трамп назначит заниматься национальной безопасностью читать на FT.com читать на WSJ.com

ЕС думает заморозить переговоры с Турцией о ее присоединении к блоку из-за действий турецкого правительства после неудавшейся попытки государственного переворота в июле читать на WSJ.com

Экономика

Неожиданная победа Дональда Трампа создает неопределенность для крупных американских компаний. С одной стороны, могут измениться торговые соглашения и может увеличиться внимание властей к их операциям за рубежом, но в то же время Трамп обещал им снизить налоги читать на WSJ.com читать на FT.com

Давление на крупные компании в США, вероятно, сохранится вне зависимости от результатов выборов читать на WSJ.com

По реакции фондовых рынков становится видно, какие компании могут выиграть или проиграть из-за победы Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Дефицит торгового баланса Великобритании снизился лишь немного в III квартале, несмотря на сильное ослабление фунта из-за Brexit читать на FT.com

Число людей, имеющих более одной работы, в Великобритании снизилось до минимума за 25 лет, выявило исследование Resolution Foundation. Его результаты противоречат стереотипам, что такие компании, как Uber, обеспечивают работой водителя или курьера много людей читать на FT.com

Индустрия

Брюссель предпринимает новые попытки убедить страны ЕС повысить пошлины для борьбы с импортом дешевой стали из Китая. У блока остается мало времени, поскольку в декабре Китаю должен быть присвоен статус рыночной экономики и торговые споры с ним в ВТО будут вестись по-другому читать на FT.com

Rio Tinto отстранила топ-менеджера Алана Дэвиса из-за расследования по поводу платежей на $10,5 млн, которые были сделаны консультанту в связи с проектом в Гвинее читать на WSJ.com читать на FT.com

Такие производители, как Whirpool, General Motors и Boeing, оснащают свои заводы роботами, которые работают, взаимодействуя с людьми. Компании утверждают, что такая автоматизация направлена не на сокращение числа сотрудников, а на повышение производительности читать на WSJ.com

Автомобили

Tesla приобретет немецкую Grohmann Engineering, что должно помочь ей увеличить производство до 500 000 электромобилей в год к 2018 г. Детали сделки неизвестны. Также Tesla во вторник сообщила о планах открыть один или два новых гигантских завода в ближайшие годы читать на WSJ.com читать на FT.com

Toyota во вторник дала понять, что готовится выпускать электромобили на фоне ужесточения экологических стандартов. До этого Toyota избегала электромобилей, отдавая предпочтение гибридным автомобилям читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть Brent в среду утром подешевела до минимального уровня с августа после победы Дональда Трампа на выборах в США. Но днем цены на нефть восстановились и немного выросли. Аналитики считают, что результаты голосования еще долго будут влиять на сырьевые рынки читать на FT.com читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Заседание ОПЕК в ноябре будет критически важным, но на цены на нефть в конце года могут повлиять и некоторые другие факторы читать на FT.com

Финансы

Мировые фондовые индексы и курс доллара снизились, а золото подорожало в среду утром после неожиданной победы Трампа на выборах в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Курс японской иены вырос по отношению к доллару, а мексиканского песо – снизился в среду утром после выборов в США читать на WSJ.com

Фондовые рынки падали сразу после побед на выборах Франклина Рузвельта и Барака Обамы, но затем при этих президентах наблюдался бычий рынок. Поэтому президент Трамп, возможно, не испугает инвесторов читать на WSJ.com

FT попыталась выяснить, как победа Трампа может отразиться на рынках акций и облигаций, валютном рынке и ценах на золото и нефть в ближайшее время читать на FT.com

Royal Bank of Scotland во вторник заявил, что выделит 400 млн фунтов на компенсацию владельцам малого бизнеса, у которых возник дефолт по вине его подразделения читать на WSJ.com

Кибератака на Tesco Bank, принадлежащий крупнейшей сети супермаркетов в Великобритании, в результате которой были похищены деньги 20 000 клиентов, подчеркивает, что киберугрозы для банков становятся опаснее читать на FT.com

Технологии

Alphabet уволила двух руководителей проекта по разработке беспилотников для доставки товаров из-за конфликта в их команде читать на WSJ.com

GoPro отзывает свои новые беспилотники Karma после того, как несколько дронов перестали работать во время полета читать на WSJ.com

Beijing Bytedance Technology, которой принадлежит популярный в Китае агрегатор новостей Toutiao, хочет привлечь около $1 млрд новых инвестиций. Благодаря этому оценка ее стоимости может превысить $10 млрд читать на WSJ.com

ЕС планирует создать венчурный фонд размером 1,6 млрд евро для поддержки технологических стартапов. Брюссель надеется, что это поможет сохранить их в Европе читать на FT.com

Hyperloop One планирует создать первый прототип «гиперпетли» - футуристичной высокоскоростной транспортной системы - в Дубае к 2020 г. читать на FT.com

Медиабизнес

Рейтинги телетрансляций таких популярных спортивных лиг, как английская футбольная премьер-лига и Национальная футбольная лига США (NFL), резко снизились в начале сезона. Телекомпании платят за права на их трансляцию миллиарды долларов, поэтому их беспокоит, временный ли это спад или их ждут более серьезные проблемы читать на FT.com

Потребительский рынок

Сеть аптек Walgreens подала иск против занимающегося анализами крови стартапа Theranos, с которым она раньше сотрудничала, и требует от него $140 млн компенсации за нарушение условий контракта читать на WSJ.com

Прибыль люксового ритейлера Burberry снизилась на 40% в первом полугодии на фоне роста издержек и списаний. Это подчеркивает, насколько трудно гендиректору Кристоферу Бэйли поправить положение дел компании читать на WSJ.com

Акции Valeant рухнули более чем на 20% во вторник после того, как фармацевтическая компания предупредила об ухудшении финансовых результатов в 2017 г. В III квартале она получила чистый убыток в размере $1,22 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Amazon может стать следующей компанией после Apple, которая привлечет к себе пристальное внимание налоговых органов ЕС. Для онлайн-ритейлера риски особенно высоки, поскольку у него невысокая маржа читать на WSJ.com

Недвижимость

Blackstone приобретет за 3,3 млрд евро офисы у немецкого агентства недвижимости IVG. Это крупнейшая сделка с недвижимостью в Европе в этом году читать на FT.com

Менеджмент

После скандала с Wells Fargo многие компании думают о том, как мотивировать сотрудников выполнить план продаж, при этом не подталкивая их к недобросовестному поведению читать на WSJ.com

Два слова, которые позволяют гендиректору получить наибольшее повышение вознаграждения, – «акционерная стоимость» в качестве главного приоритета читать на WSJ.com

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