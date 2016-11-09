Австрия поддержала проект «Северный поток – 2»

Австрия поддерживает реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток - 2», сообщил журналистам министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

«Мы обсудили пути эффективной реализации проекта. Проекту, да, высказали», - сказал министр экономического развития, отвечая на вопрос о проекте «Северный поток - 2» по итогам встречи с вице-канцлером, министром науки, исследований и экономики Австрии Райнхольдом Миттерленером.

Улюкаев отметил, что встреча была очень полезной, продуктивной и откровенной.

«Мы обсудили несколько позиций. Первое - полноценная работа нашей межправкомиссии и подготовка к следующему ее заседанию, активизация рабочих групп. Во-вторых, мы обсудили возможные пути преодоления той ненормальной ситуации, в которой находятся не российско-австрийские, а российско-европейские экономические отношения. Третье - мы обсудили конкретные проекты. В том числе обсудили проект "Северный поток - 2", - сказал министр.

Ввод "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.