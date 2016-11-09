«Аэрофлот» отменил полсотни рейсов из Москвы 10–11 ноября из-за погодных условий

«Аэрофлот» переносит и отменяет десятки рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» 10-11 ноября, говорится в сообщении перевозчика в среду.

В качестве причины указываются «неблагоприятные метеоусловия» в аэропорту.

Так, в четверг на несколько часов переносятся 26 рейсов из «Шереметьево», а также два рейса из Милана и Аликанте в московский аэропорт. При этом в четверг и пятницу отменяется 48 рейсов «Аэрофлота».

Ранее в Гидрометцентре России сообщали, что 10-11 ноября в Центральном регионе России ожидаются снегопады с дождем, в отдельных районах - гололед и налипание мокрого снега. За эти дни может выпасть 44% месячной нормы осадков.