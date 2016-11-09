Бывшего топ-менеджера «Газпром межрегионгаз Омск» арестовали за хищение 200 млн рублей

Бывший заместитель гендиректора ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольный, которому было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, арестован, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Подольного обвиняют в хищении чужого имущества по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК России).

По информации следствия, Подольный вместе с бизнесменом Аленой Бабий разработал схему поставки газа в ООО «Омсктехуглерод» с участием подконтрольных ей фирм - ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг». Финансово-хозяйственную деятельность эти компании не вели. Газ, поставляемый компанией «Газпром межрегионгаз Омск» в 2011-2014 гг., поставлялся в «Омсктехуглерод» через фирмы Бабий по завышенным ценам. Полученные деньги преступники обналичивали через кредитные учреждения и фирмы-однодневки. По данным следствия, таким образом было похищено 200 млн руб.

Бабий была арестована в апреле этого года, ей предъявили обвинение по аналогичной статье.