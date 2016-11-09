Анонс «Ведомостей» на 10 ноября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
расслоение в российском обществе растет;
победа Трампа – благо для российского фондового рынка;
Трамп поможет вернуть в США деньги IT-корпораций.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: российские банки все чаще кредитуют малый бизнес только на словах
и статью на полосе «Комментарии»: американцы вконец обрусели.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».