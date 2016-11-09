Анонс «Ведомостей» на 10 ноября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

расслоение в российском обществе растет;

победа Трампа – благо для российского фондового рынка;

Трамп поможет вернуть в США деньги IT-корпораций.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: российские банки все чаще кредитуют малый бизнес только на словах

и статью на полосе «Комментарии»: американцы вконец обрусели.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».