«Газпром» снова пожаловался в Верховный суд на допуск «Роснефти» к трубе «Сахалина-2»

Верховный суд (ВС) России зарегистрировал повторную жалобу «Газпрома» на определение ВС. Ранее суд отказал компании и оператору проекта «Сахалин-2», Sakhalin Energy (50% плюс 1 акция у «Газпрома»), в пересмотре постановления нижестоящего окружного суда. Последний обязал Sakhalin Energy обеспечить «Роснефти» доступ к свободным мощностям принадлежащего проекту газопровода. Об этом сообщает в четверг, 10 ноября, «РИА Новости» в суде.

Жалоба поступила в Верховный суд в понедельник, 7 ноября. 3 ноября аналогичную жалобу в суд направила Sakhalin Energy. Это повторное обращение компаний в высшую судебную инстанции с такими жалобами, впервые они обращались в феврале, но тогда им было отказано.

«Роснефть» планирует построить СПГ-завод «Дальневосточный СПГ» на юге Сахалина и транспортировать до 8 млрд куб. м газа в год с трех северных месторождений, для этого ей и нужен доступ к трубе. Но Sakhalin Energy отказывала в подключении. У компании уже есть СПГ-завод на юге острова и с учетом планов по его расширению свободных мощностей в трубе для «Роснефти» не найдется, объяснял зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Кроме того, труба на Сахалине не является частью ЕСГ «Газпрома», а находится в собственности Sakhalin Energy, писали ранее «Ведомости».