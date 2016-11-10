Билеты на поезда дальнего следования можно будет купить за 60 дней

Пассажиры ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) смогут покупать билеты на внутрироссийские поезда дальнего следования за 60 дней до отправления.

«Оформить билеты за 60 суток можно будет как в железнодорожных билетных кассах, так и самостоятельно на официальном сайте ОАО "РЖД", – сообщили в пресс-службе компании. Такие правила вступят в силу 11 декабря.

В настоящее время за 60 суток можно купить билеты только на популярные направления международного сообщения и скоростных поездов, отправляющихся из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Самару. Проездные документы на другие поезда по России на данный момент можно купить только за 45 дней до поездки.