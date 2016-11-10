Власти согласовали открытие IKEA в Совхозе имени Ленина в 2018 году

Градостроительный совет Московской области согласовал концепцию строительства нового магазина шведской сети IKEA в Ленинском районе Подмосковья в районе сельского поселения Совхоз имени Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда правительства Подмосковья Германа Елянюшкина.

Магазин общей площадью 36 000 кв. м возведут на участке в 9 га на пересечении МКАД и Каширского шоссе. Инвестор планирует ввести его в эксплуатацию во второй половине 2018 г., создав при этом 400 новых рабочих мест. Это будет уже четвертая торговая площадка на территории Московского региона и первый отдельно стоящий магазин IKEA в России.