«Аэрофлот» отменит десятки рейсов из-за погоды в Москве

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» перенесет и отменит десятки рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» 11-13 ноября, как на вылет, так и на прибытие, говорится в сообщении перевозчика. В качестве причины указан «прогноз неблагоприятных метеоусловий» в аэропорту.

Так, из-за погоды 11 ноября отменяются 24 рейса «Аэрофлота» из Москвы и 20 рейсов в Москву, 12 ноября - 40 рейсов из столицы и 31 рейс в обратном направлении. 13 ноября перевозчик отменяет 11 рейсов только в направлении «Шереметьево». Также 11-12 ноября десятки рейсов «Аэрофлота» из/в Москву задерживаются.

«Проводится оперативное оповещение пассажиров через Call-Center», - пишет «Аэрофлот».

В четверг 10 ноября МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Москве с повышением температуры до 0...+2 градусов. Гидрометеобюро Москвы и Московской области констатировало, что начавшийся в столице в ночь на четверг снегопад утром перешел в ледяной дождь, и спрогнозировало осадки аналогичного характера на пятницу 11 ноября.