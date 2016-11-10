Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 ноября 2016 года

Политика

Команда избранного президента США Дональда Трампа уже работает над передачей власти в Вашингтоне в январе и его планами в первые месяцы в Белом доме читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские популисты, в том числе Марин Ле Пен, надеются, что победа Трампа на президентских выборах в США свидетельствует о переменах, которые позволят им прийти к власти. Во Франции президентские выборы пройдут в мае читать на WSJ.com читать на FT.com

Победа Трампа вызвала беспокойство на Ближнем Востоке из-за его позиции по отношению к мусульманам и мигрантам. Также неясно, какой будет политика Трампа в регионе читать на WSJ.com

Тысячи людей в крупных городах США протестовали против победы Трампа в среду ночью читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Символично, что Дональд Трамп был избран президентом 9 ноября — ровно через 27 лет после падения Берлинской стены. То был момент триумфа мирового лидерства США, но победа Трампа положила конец этой эпохе, считает колумнист FT Гидеон Рахман читать на FT.com

Экономика

Из-за победы Трампа ФРС США может оказаться под невиданным за последние десятилетия политическим давлением читать на WSJ.com читать на FT.com

Победа Трампа может радикально изменить мировой экономический порядок и создать большую неопределенность для экономики США и их торговых партнеров читать на WSJ.com

Победа Трампа беспокоит Мексику, которая имеет тесные экономические связи с США, но часто подвергалась нападкам во время его избирательной программы. Кроме того, из-за прихода к власти Трампа сильно снизился курс мексиканского песо к доллару читать на WSJ.com

Индустрия

Siemens отчиталась о росте чистой прибыли на 20% до 1,15 млрд евро в последнем квартале благодаря улучшению результатов большинства промышленных подразделений. Но это хуже прогнозов аналитиков читать на WSJ.com

Победа Трампа оказалась неожиданной для руководителей крупных европейских компаний, включая Volkswagen и Boeing, и они пытаются понять, как это может повлиять на их бизнес читать на WSJ.com

Hanjin Shipping получила два последних предложения, в том числе от Hyundai Mercant Marine, о покупке ее активов на маршруте Азия - США. Обанкротившаяся Hanjin пытается реструктурировать свой бизнес читать на WSJ.com

Автомобили

General Motors в среду объявила о сокращении 2000 человек в США на фоне ослабления спроса на компактные автомобили читать на FT.com

Энергоресурсы

Если страны ОПЕК не договорятся об ограничении добычи нефти, ее предложение на мировом рынке продолжит «неустанно» расти в 2017 г., предупредило Международное энергетическое агентство (МЭА) читать на FT.com читать на WSJ.com

Цены на нефть в четверг утром почти не изменились несмотря на доклад МЭА, в котором сказано о рекордной добыче нефти странами ОПЕК в октябре читать на WSJ.com

Приоритетом Трампа будет смягчение регулирования нефтегазовой отрасли, в отличие от администрации Барака Обамы, считает гендиректор Continental Resources Гарольд Хэмм. Его мнение разделяют и другие специалисты читать на FT.com читать на WSJ.com

Представители энергетической отрасли озабочены тем, когда мировой спрос на нефть и газ достигнет пика. Все более вероятным кажется, что спрос начнет снижаться намного раньше предложения на фоне развития возобновляемой энергетики и борьбы с изменением климата читать на FT.com

Марокко, где сейчас проходит глобальная климатическая конференция, стал одним из пионеров возобновляемой энергетики. К 2030 г. страна намерена вырабатывать более 50% электроэнергии из возобновляемых источников читать на FT.com

Финансы

Индексы S&P 500 и DJIA близки к рекордным уровням перед открытием торгов в США в четверг, несмотря на прежние ожидания, что победа Трампа вызовет панику у инвесторов. Наоборот, инвесторы делают ставку на обещанный рост госрасходов на инфраструктуру читать на FT.com

WSJ представила хронологию того, как трейдеры на мировых рынках реагировали на победу Трампа на выборах читать на WSJ.com

Трамп думает о назначении своего советника Стивена Мнучина на пост министра финансов. Таким образом, Мнучин может стать уже третьим бывшим банкиром Goldman Sachs на этой должности за последние 20 лет. Также советниками Трампа были другие представители Уолл-стрит читать на WSJ.com

Инвесторы в США ожидают, что Трамп отменит некоторые непопулярные регуляторные меры, введенные после финансового кризиса читать на FT.com

Лишь немногие известные инвесторы и аналитики с Уолл-стрит оказались правы, ожидая победы Трампа на выборах читать на WSJ.com

Goldman Sachs назначил 84 новых партнера. Из них 19 – женщины, что стало рекордом для банка читать на FT.com читать на WSJ.com

Британский трейдер Навиндер Сарао, экстрадированный в США по обвинениям в том, что его действия спровоцировали обвал американского фондового рынка в 2010 г., признался в использовании запрещенной сейчас стратегии — спуфинге читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Победа Трампа создает неопределенность для Кремниевой долины. Трамп сильно критиковал некоторые крупные технологические компании, а предлагаемая им политика может навредить развитию отрасли, считают ее представители. Но в то же время компании могут вернуть в США деньги, которые они хранят за границей, если Трамп снизит налоги читать на WSJ.com читать на FT.com

Yahoo выясняет, есть ли у атаковавшего ее хакера доступ к аккаунтам более чем 500 млн пользователей, чьи данные были украдены. Также компания признала, что некоторые ее сотрудники знали об атаке еще в 2014 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Директор по операционной деятельности Twitter Адам Бэйн покидает компанию. Его обязанности будет исполнять финансовый директор Энтони Ното читать на WSJ.com читать на FT.com

Рекламодатели хотят, чтобы Facebook и YouTube более прозрачно измеряли просмотры онлайн-рекламы. Но компании возражают и настаивают, что они предоставляют достаточно информации и заботятся о конфиденциальности пользователей читать на WSJ.com

Отзыв первого беспилотника компании GoPro подчеркивает ее проблемы. Акции GoPro сейчас на 88% дешевле, чем на пике два года назад, а также компания ожидает получить убыток в следующем году читать на WSJ.com

Медиабизнес

Большинство СМИ и опросов в США называли Хиллари Клинтон фаворитом на президентских выборах. Но они ошиблись, и это вызывает вопросы относительно их исследовательских методов читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Индекс цен на продовольствие ФАО ООН вырос в октябре на 9,1%, во многом из-за подорожания сахара и молочных продуктов. В целом, цены растут несмотря на рекордный урожай зерновых в Северном полушарии и, в частности, в России читать на FT.com

Котировки акций фармацевтических компаний в США в среду выросли благодаря поражению Хиллари Клинтон на выборах. В своей избирательной кампании она обещала бороться с резким ростом цен на лекарства читать на FT.com

Подорожали акции и у Mylan, хотя компания получила квартальный убыток из-за списания $465 млн в связи с урегулированием претензий властей США из-за повышения цен на препарат от аллергии EpiPen читать на WSJ.com

Менеджмент

В среду американцы вернулись на работу после президентских выборов. Между коллегами сохраняются разногласия из-за неожиданной победы Трампа, поэтому работодатели разными способами призывают их быть едиными и вернуться к нормальной работе читать на WSJ.com

Некоторые наивно верят, что в эпоху интернета, когда факты можно легко проверить, кандидаты на работу больше не будут лгать в своих резюме. Но все больше людей из все большего числа отраслей лгут о наличии у них степени MBA читать на FT.com

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