Путин поручил ФАС проверить цены на уголь для Воркутинских ТЭЦ

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность цены на уголь для ООО «Воркутинские ТЭЦ». Срок исполнения поручения - 1 апреля 2017 г.

Кроме того, президент поручил Минэнерго вместе с правительством Коми, ПАО «Газпром» и ПАО «Т Плюс» (в составе которого работают ТЭЦ) разработать план-график перевода «Воркутинской водогрейной котельной» на природный газ к отопительному сезону 2018-2019 гг. Стороны должны также обеспечить подачу газа на Воркутинскую ТЭЦ-2 и перевод данной ТЭЦ на газ в 2020 г. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту 1 марта 2017 г. и впоследствии готовиться раз в полгода.

Летом 2016 г. правительство рекомендовало «Т Плюс» провести переговоры с «Северсталью» о заключении долгосрочного договора поставки угля на станции до 1 июля 2018 г. «по цене, аналогичной цене для Северодвинской ТЭЦ». В «Т Плюс» уточняли, что двухлетний договор о поставках угля на «Воркутинские ТЭЦ» с подконтрольным «Северстали» «Воркутауглем» уже заключен несмотря на цену, которая, по мнению компании, завышена.

Контракт действует до июля 2018 г. «Цены являются рыночными, а взаимоотношения сторон - "Воркутаугля" и "Воркутинских ТЭЦ" - построены на взаимовыгодном сотрудничестве на основе заключенного и действующего договора поставки угля», - говорил представитель «Северстали».

Текущая цена на уголь для Воркутинских ТЭЦ на 15% выше, чем для Северодвинской ТЭЦ.

Вопрос об энергоснабжении региона ранее на встрече с президентом Путиным поднял и. о. главы Коми Сергей Гапликов. Он отметил рост количества аварий в воркутинской энергосистеме и посетовал на структуру владения «Т Плюс» «Воркутинскими ТЭЦ» и планы энергокомпании по продаже этого актива. После этого прокуратура Коми начала проверку «Воркутинских ТЭЦ».

В «Т Плюс» обещали обеспечить «финансирование и проведение необходимых мероприятий по обеспечению бесперебойной работы объектов ООО "Воркутинские ТЭЦ"». При этом «Т Плюс» рассчитывает, что «региональные и федеральные власти окажут ей содействие во взыскании просроченной задолженности потребителей в сумме более 5 млрд руб. и урегулировании вопроса с ценами на необходимый для ТЭЦ уголь, которые на сегодня значительно превышают среднерыночный уровень».

Ранее совладелец «Реновы» Евгений Ольховик, глава «Т Плюс» Борис Вайнзихер и экс-руководитель энергокомпании Михаил Слободин стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. По данным следствия, в течение 2007-2014 гг. фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС (прежнее название холдинга «Т Плюс») и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому «делу Гайзера» - экс-главы Коми) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми. Как полагает следствие, деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств превысила 800 млн руб.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Ольховик и Вайнзихер арестованы и содержатся в одном из изоляторов Москвы. Им предъявлено обвинение. Слободин объявлен в федеральный розыск и арестован заочно.

Незадолго до начала активных процессуальных действий Гапликов направил письмо президенту Владимиру Путину. Губернатор писал, что «Т Плюс» не заинтересовано инвестировать в модернизацию Воркутинских ТЭЦ, что создает угрозу энергоснабжению города, и просил поручить правительству рассмотреть вопрос «повышения энергоустойчивости и энергобезопасности Воркутинского энергоузла за счет инвестиционного потенциала "Т Плюс", а правоохранительным органам - "установить причины сложившейся ситуации». В резолюции главы государства на письме было сказано, что «жульничество и разгильдяйство нужно пресечь».