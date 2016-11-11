Чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за девять месяцев уменьшилась на 33,6%

Чистая прибыль «Башнефти», принадлежащая акционерам материнской компании, за 9 месяцев 2016 г. по МСФО сократилась на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составила 34,034 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка за период сократилась на 6,1% и составила 435,002 млрд руб.

Аналитики ожидали, что чистая прибыль «Башнефти» по МСФО за 9 месяцев снизится на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 43,627 млрд руб. Выручка ожидалась на уровне 428,52 млрд руб., что на 7,5% меньше в годовом выражении.