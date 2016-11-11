Власти Татарстана предложили Uber обслуживать учреждения и школы в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил руководству Uber начать корпоративное обслуживание бюджетных учреждений и спортивных школ в Казани. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики. Речь идет о запуске пилотного проекта. Минниханов считает, что Uber может помочь разгрузить городскую транспортную систему.

Также президент Татарстана предложил обсудить сотрудничество в сфере информационных технологий и возможность создания дата-центра Uber в республике.

Представители Uber высказали заинтересованность в сотрудничестве с регионом в части дополнения работы системы общественного транспорта автомобилями компании.

Uber - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. По данным на ноябрь 2016 г., сервис через приложение доступен более чем в пятистах городах мира.