Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 ноября 2016 года

Политика

Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, работает над формированием нового правительства читать на WSJ.com

Дональд Трамп в четверг встретился в Белом доме с президентом США Бараком Обамой, чтобы обсудить передачу власти читать на FT.com

Трамп обещал отменить соглашение о ядерной программе Ирана, заключенное при Обаме. Но ему будет сложно убедить сделать это другие мировые державы, включая Россию читать на WSJ.com

Украинские власти опасаются, что победа Трампа повлияет на политику Вашингтона в отношении Киева и Москвы читать на FT.com

В воскресенье министры иностранных дел ЕС проведут неофициальные переговоры, чтобы обсудить, как победа Трампа может повлиять на их санкционную политику в отношении России читать на FT.com

Занимающиеся опросами социологи переосмысливают методы своей работы после того, как в этом году они не смогли предугадать результаты референдума о Brexit и президентских выборов в США читать на WSJ.com

Крупный план

Венесуэла сейчас переживает политический и экономический кризис, а долг это богатой нефтью страны оценивается в $125 млрд. Но ее гособлигации, обладающие высокой доходностью, привлекают инвесторов читать на FT.com

Экономика

Приведет ли избрание Трампа к концу эпохи низких процентных ставок? В начале своей кампании он называл себя их сторонником, но в конце стал предупреждать о негативных последствиях низких ставок читать на WSJ.com

Обещание Трампа наказать Пекин за манипулирование курсом юаня рискует вызвать торговую войну между США и Китаем читать на WSJ.com

Перспектива того, что в США увеличится протекционизм с избранием Трампа, может позволить Китаю расширить свое экономическое влияние в мире читать на WSJ.com

Пекин хочет создать альтернативу Транстихоокеанскому партнерству, в которое он не был включен при президенте США Бараке Обаме. Ожидается, что победивший на выборах в США Трамп откажется ратифицировать это торговое соглашение читать на FT.com

Индустрия

Российский производитель алюминия UC Rusal отчитался о более хороших, чем ожидалось, финансовых результатах в III квартале. По мнению топ-менеджера компании Олега Мухамедшина, победа Трампа на выборах может положительно сказаться на спросе на металлы читать на FT.com

Автомобили

План Трампа изменить условия североамериканского торгового соглашения NAFTA может нарушить цепочки поставок автопроизводителей, так как многие комплектующие импортируются из разных стран читать на WSJ.com

Поставки новых автомобилей в Китае в октябре выросли на 20% в годовом выражении. Это их самый низкий темп роста за четыре месяца, так как до этого спрос сильно стимулировали налоговые льготы читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Чистая прибыль «Роснефти» за первые девять месяцев 2016 г. снизилась в два с лишним раза до 129 млрд руб. на фоне низких цен на нефть читать на FT.com

ОПЕК в октябре увеличила нефтедобычу на 240 000 баррелей в день до 33,64 млн баррелей в день, сказано в ее докладе. Это произошло, несмотря на планы картеля договориться о сокращении добычи читать на WSJ.com

Royal Dutch Shell планирует инвестировать $10 млрд в Бразилию в следующие пять лет, чтобы удвоить свою добычу на глубоководных месторождениях к началу 2020-х гг. читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Китая намерены сохранить ограничения по добыче угля до конца марта 2017 г., несмотря на резкий рост цен на уголь в последнее время. Они объясняют его действиями спекулянтов читать на FT.com

Финансы

Аналитики предсказывали крах мировых фондовых рынков в случае победы Трампа на выборах. Но этого не произошло, и теперь они пытаются разобраться в причинах этого читать на WSJ.com

Команда Трампа обещала отменить закон Додда - Франка, введенный для регулирования банковского сектора после финансового кризиса. Признаком того, что это может стать приоритетом Трампа, стала новость о том, что его команда рассматривает кандидатуру Джеба Хенсарлинга, одного из главных критиков закона, на пост министра финансов читать на WSJ.com

Помочь понять намерения Трампа по регулированию финансового сектора может то, что в его команду входит Пол Эткинс. Он тоже критик закона Додда - Франка, а во время своей работы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США он выступал против взимания с компаний крупных штрафов читать на WSJ.com

Акции банков в США подорожали после избрания Трампа. Инвесторы надеются на смягчение регулирования сектора и повышение процентных ставок читать на WSJ.com

После победы Трампа инвесторы стали делать больше ставок на ускорение инфляции в США, о чем свидетельствует рост доходностей гособлигаций страны читать на WSJ.com

Великобритания и Китай в четверг договорились о «стратегическом плане» укрепления связей между своими финансовыми секторами. Намерение Лондона стать мировым центром китайских финансов стало еще более значимым после референдума о Brexit читать на WSJ.com

Малайзия отказалась помочь властям Швейцарии в их расследовании предполагаемого вывода миллиардов долларов из малазийского суверенного фонда 1MDB. К этому могут быть причастны швейцарские банки читать на FT.com

Технологии

В России суд в четверг оставил в силе решение о блокировке сервиса LinkedIn за нарушение закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории страны читать на WSJ.com читать на FT.com

Google ответил на антимонопольные обвинения Еврокомиссии о злоупотреблении доминирующим положением мобильной операционной системы Android. Google предупредил, что действия Брюсселя могут помешать инновациям и сыграть на руку его конкуренту Apple читать на WSJ.com читать на FT.com

Facebook и Twitter играли важную роль в формировании взглядов избирателей во время нынешней президентской гонки в США. Но это имеет и оборотную сторону для компаний. Марку Цукербергу пришлось отрицать обвинения, что ложные новости в Facebook повлияли на итог выборов читать на WSJ.com читать на FT.com

Производитель фитнес-трекеров Fitbit отрицает, что получил предложение о поглощении за $2,8 млрд от малоизвестного китайского фонда ABM Capital. О загадочном предложении стало известно из заявления ABM, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США читать на FT.com

Snap, владелец мессенджера Snapchat, планирует продавать очки со встроенной камерой Spectacles с помощью ярко-желтых вендинговых аппаратов, которые будут приземляться в условленном месте, предположительно прилетая туда на воздушных шарах читать на FT.com

Медиабизнес

Прибыль и выручка Disney оказались разочаровывающими в III квартале из-за снижения прибыли кабельных каналов, включая ESPN читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Производитель спортивной одежды New Balance вызвал негодование у потребителей в социальных сетях тем, что поприветствовал победу Трампа. New Balance – противник Транстихоокеанского партнерства, а ее конкурент Nike, наоборот, поддерживает это торговое соглашение читать на WSJ.com

Продажи Alibaba во время распродажи в китайский День холостяка (11 ноября) достигли $13 млрд за 12 часов читать на FT.com

Европейский суд в четверг постановил, что форма кубика Рубика не является товарным знаком. Это позволит кому угодно легально выпускать копии знаменитой головоломки читать на FT.com

Недвижимость

Панорама Франкфурта, финансового центра Германии, быстро меняется, так как местные молодые профессионалы хотят жить в люксовых башнях читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.