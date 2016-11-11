«Роснефть» не планирует выкупать привилегированные акции «Башнефти»

«Роснефть» не планирует выкупать привилегированные акции «Башнефти», сообщил первый вице-президент компании Павел Федоров.

«В части привилегированных акций «Башнефти» мы будем действовать в строгом соответствии с действующим законодательством. Здесь поэтому вопросов у нас нет... У нас нет никаких планов в части привилегированных акций... «Роснефть» будет безусловно соблюдать права этих акционеров на уровне тех высоких стандартов, которые соблюдаются по законодательству», - сказал Федоров.

В конце октября «Роснефть» направила для согласования в ЦБ проект обязательного предложения по выкупу у миноритариев обыкновенных акций «Башнефти». Речь идет о 55,466 млн акций компании. Согласно действующему законодательству «Роснефть» должна выставить оферту миноритариям «Башнефти» в течение 35 дней после покупки 50,08% башкирской компании. «Роснефть» отмечала, что максимальный размер обязательств «Роснефти» по обязательной оферте о приобретении акций «Башнефти» у миноритарных акционеров не превысит 206 млрд руб.

Также «Роснефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России за разрешением выкупить 100% акций «Башнефти», так как оно позволит приобрести любую меньшую долю.

Как писали «Ведомости», если все акционеры захотят продать акции «Башнефти», то «Роснефти» придется заплатить 218,3 млрд руб. Без учета пакета Башкирии, которая не раз заявляла, что продавать акции не будет, - 76,9 млрд руб.

В середине октября «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд руб., еще 25% плюс одна акция находится в собственности Башкирии.