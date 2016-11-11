Аркадий Ротенберг продал газовый бизнес

Аркадий Ротенберг продал доли в ООО «Национальная газовая группа» и АО «Находкинский завод минеральных удобрений» председателю совета директоров «СМП банка» Артему Оболенскому, сообщил Агентству газовой информации (АГИ) представитель Ротенберга.

«Наш проект по постройке завода по производству минеральных удобрений на Дальнем Востоке выходит на финишную прямую. Совместный проект с "Газпромом" по добыче газа вышел на стадию создания совместной проектной компании. В связи с моей возросшей загруженностью на других крупных бизнес-проектах я принял решение выйти из этого бизнеса», - говорится в комментарии Ротенберга.

«Учитывая значимую роль Артема Оболенского в этих проектах, я предложил вначале стать ему в них партнером, а теперь и выкупить полностью. При этом он будет продолжать осуществление стратегического руководства "СМП банком" в должности председателя совета директоров. Хотелось бы пожелать успешного развития этим по-настоящему стратегическим проектам для Дальнего Востока и Ямала», - добавил он.

В своем комментарии Оболенский отмечает: «Я с самого начала занимался этими проектами и надеюсь, что мы сможем успешно запустить их в запланированные сроки».